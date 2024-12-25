Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская фигуристка рассказала о своем увольнении из сборной Украины

Российская фигуристка Шаботова вспомнила об увольнении из сборной Украины
close
Global Look Press

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая с 2019 по 2022 год выступала за сборную Украины, рассказала, как произошло ее увольнение из национальной команды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шаботова отметила, что перед чемпионатом мира в 2022 году ей сообщили, что сборная Украины не поедет на мировое первенство. Однако позднее она узнала, что украинские спортсмены все же выступили на турнире.

«Прошел чемпионат мира, мама связалась с федерацией — и мне потом просто прислали письмо об увольнении из сборной. Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране. Но если бы они хотели и сказали — конечно, подготовку можно было провести не в Москве», — поделилась спортсменка.

Изначально в СМИ была информация, что Шаботову уволили из сборной Украины после того, как она поставила «лайк» на видео двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, в котором была поддержка специальной военной операции России на Украине.

Ранее российский пловец рассказал об отношении к нему иностранных соперников на чемпионате мира.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами