Российская фигуристка рассказала о своем увольнении из сборной Украины

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая с 2019 по 2022 год выступала за сборную Украины, рассказала, как произошло ее увольнение из национальной команды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шаботова отметила, что перед чемпионатом мира в 2022 году ей сообщили, что сборная Украины не поедет на мировое первенство. Однако позднее она узнала, что украинские спортсмены все же выступили на турнире.

«Прошел чемпионат мира, мама связалась с федерацией — и мне потом просто прислали письмо об увольнении из сборной. Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране. Но если бы они хотели и сказали — конечно, подготовку можно было провести не в Москве», — поделилась спортсменка.

Изначально в СМИ была информация, что Шаботову уволили из сборной Украины после того, как она поставила «лайк» на видео двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, в котором была поддержка специальной военной операции России на Украине.

Ранее российский пловец рассказал об отношении к нему иностранных соперников на чемпионате мира.