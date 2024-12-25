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Российский пловец рассказал об отношении к нему иностранных соперников на чемпионате мира

Российский пловец Пригода: иностранцы хорошо нас приняли на чемпионате мира
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Алексей Савченко/РИА Новости

Российский пловец Кирилл Пригода рассказал, что иностранные спортсмены были рады видеть представителей России на чемпионате мира на короткой воде. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Настоящий соперник хочет, чтобы было больше сильных соперников, а не меньше. Борьба была достойной. Да, кто-то не приехал, но все, что было на турнире, прошло очень достойно», — рассказал Пригода.

Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. На первом месте расположились пловцы из США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. Замкнули тройку сильнейших пловцы из Канады, на счету которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее выступавших на ЧМ пловцов назвали героями.

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