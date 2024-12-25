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«Радостно, но я бы подождала»: Щербакова о допуске фигуристов к квалификации ОИ

Щербакова о допуске России на ОИ: я бы подождала и разобралась в нюансах
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Телеграм-канал Anna Shcherbakova

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова призналась, что очень рада допуску российских фигуристов к квалификации Олимпиады, однако отметила большое количество нюансов. Ее слова приводит Sport24.

«Хорошо, что все двигается в этом направлении. Это очень радостно. Пока бы я подождала и разобралась во всех нюансах, которые там есть. И не начинала много разговоров на эту тему. Кажется, немного рано. Но хорошо, что есть некоторые улучшения этой ситуации», — заявила она.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске 20 декабря.

Россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине.

Ранее в ISU не стали конкретизировать условия допуска россиян до ОИ-2026.

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