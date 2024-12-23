В ISU не стали конкретизировать условия допуска россиян до ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался конкретизировать условия допуска российских спортсменов к квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем комментировать отдельные случаи, но подтверждаем, что процесс отбора по критериям будет применен в надлежащее время», — заявили в организации.

ISU озвучил решение о допуске 20 декабря.

Россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине.

Ранее французский фигурист заявил, что рад возвращению россиян на соревнования.