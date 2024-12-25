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«Почти вид спорта»: Ротенберг рассказал, что торгуется на рынке

Тренер СКА Ротенберг рассказал, что любит торговаться на рынке
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер сборной «России 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг признался, что часто на выходных сам ходит на рынок за продуктами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Овощи, рыбу, фрукты… Сам хожу и выбираю продукты. И готовить сам люблю, когда есть возможность. Ну конечно, да, [торгуюсь]! Как без этого? На рынке это же почти вид спорта», — поделился специалист.

Ротенберг также отметил, что его часто узнают во время таких походов за продуктами.

15 декабря «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:1. Эта победа стала для сборной России третьей на Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира российские хоккеисты одолели сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1, а во втором поединке в овертайме переиграли Белоруссию — 4:3.

СКА в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги идет на шестом месте, набрав 48 очков за 37 игр. 25 декабря команда сыграет на выезде с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Ротенберг сравнил Кубок Первого канала с Олимпиадой.

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