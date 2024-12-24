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Нападающий «Ак Барса» назвал соперника-клиента

Нападающий «Ак Барса» Барабанов: «Динамо» – наш клиент
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» из Казани Александр Барабанов рассказал о победе его команды в матче регулярного чемпионата над московским «Динамо» со счетом 6:5, когда клубу из Татарстана удалось отыграться по ходу встречи. При этом сам форвард отметился дублем и результативной передачей.

«Дело случая. Вот и сегодня стрельнул. В каждом матче выкладываюсь, получается забивать. На самом деле, мы уже во втором периоде завелись. Накатом это перешло на третий период. Мы его здорово начали, правда, потом получили не совсем логичный гол. Здорово, что не опустили руки, продолжили играть и довели до победы. Классно и в большинстве отработали. Пока можно сказать, что «Динамо» — наш клиент», — приводит слова Барабанова Legalbet.

Барабанов уже во второй раз в сезоне оформляет 2+1 в матче с «Динамо», причем в первой встрече команд в чемпионате казанцы тоже одержали волевую победу (5:4).

«Ак Барс» в данный момент находится на третьем месте в Восточной конференции с 48 очками. «Динамо» занимает четвертое место на Западе, имея 49 баллов в активе.

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