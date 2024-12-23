Овечкина с сыном засняли на матче «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем посетили матч «столичных», который прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «столичных», а капитана команды, который пока не играет из-за восстановления после травмы, засняли с сыном на трибунах.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Илья Ковальчук рассказал, что Овечкин скоро вернется на лед.