Участница Олимпиады-2022 погибла под лавиной в Альпах

Швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла под лавиной во время катания в Альпах. Об этом сообщает официальный портал Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

«Мы потрясены этой трагической новостью. Все мысли с семьей Софи, которой мы выражаем наши искренние соболезнования. Трагическая гибель Софи омрачила рождественские праздники. Мы безмерно опечалены», — заявил глава Федерации Вальтер Ройссер.

Хедигер было 26 лет. За свою профессиональную карьеру спортсменка выиграла Универсиаду-2023 в сноуборд-кроссе, а также становилась призеркой этапов Кубка мира. На Олимпиаде-2022 швейцарка дошла до стадии 1/8 финала.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. В итоге, в Париже выступили только 15 спортсменов из России.

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