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Киев и Харьков назвали подходящими для проведений матчей КХЛ городами

Тренер Бахмутов: матч КХЛ можно провести в Киеве
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский тренер и хоккейный функционер Игорь Бахмутов назвал города, в которых можно провести KHL World Games.

«Ташкент был выбран не просто так. История хоккея в этом городе есть. Она еще тянется с советских времен. Можно вспомнить ташкентский «Бинокор». Команда долго существовала. Там же и фигурное катание развивалось, в общем, дворец спорта был в этом теплом городе», — приводит слова специалиста Legalbet.

Также Бахмутов назвал в качестве возможного города для проведения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в рамках KHL World Games столицу Украины Киев. По его мнению, Россия должна присутствовать там и в том числе отечественным хоккеем. Как альтернативу он назвал другой украинский город – Харьков. А с точки зрения турнира лучше всего подходит столица Австрии Вена.

22 декабря в рамках KHL World Games московский «Спартак» обыграл в Ташкенте минское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Ранее такие игры проходили в Вене и швейцарских Цюрихе и Давосе, а также в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Овечкина с сыном засняли на матче «Вашингтона».

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