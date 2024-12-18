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Рудковская раскрыла, за что Овечкин пообещал подарок ее сыну

Рудковская заявила, что Овечкин пообещал подарок ее сыну за тройной аксель

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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер, генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Яна Рудковская рассказала, что их сын Александр отобрался в младшее первенство России, мемориал Жука, и поделилась, за что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал подарок ребенку. Ее слова приводит Sport24.

«Он на два года младше других, но мы не боимся соревнований. Тройной лутц + тройной тулуп он учит. На отборе занял второе место. Мечта — выучить тройной аксель до лета. Ему же Александр Овечкин обещал подарок ценный, если прыгнет. Так что работает, чтобы доказать и себе, и ему», — заявила она.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

«Вашингтон» уже почти месяц играет без Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

Ранее Рудковская оценила шансы на возвращение российских фигуристов.

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