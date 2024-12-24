В Госдуме объяснили отказ Загитовой в гранте на ледовое шоу

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Все про спорт» заявила, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу из-за запроса слишком большой суммы денег.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

«Сумма завышенная, думаю. И этот фактор тоже мог быть одной из причин не дать грант. Получается, она не смогла обосновать необходимость этой суммы. По неопытности Загитова могла неверно оформить бумаги, комиссия к этому тоже строго относится», — заявила Журова.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Татьяна Тарасова дала совет Алине Загитовой после провала попытки получить грант на шоу.