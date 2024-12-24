Тарасова дала совет Загитовой после провала попытки получить грант на шоу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС заявила, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой необходимо попробовать организовать собственное ледовое шоу на свои средства.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

«Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть. У меня было свое шоу, которое просуществовало 15 лет, и я ничего ни у кого не просила», — заявила Тарасова.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Ирина Роднина назвала бессмысленными рассуждения об отказе Алине Загитовой в гранте на шоу.