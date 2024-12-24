«Нет смысла рассуждать»: Роднина об отказе Загитовой в гранте на шоу

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила популярность ледовых шоу в России, а также отметила, что нет смысла рассуждать о справедливости из-за того, что фигуристке Алине Загитовой отказали в гранте. Ее слова приводит РИА Новости.

«Наверняка при вручении гранта есть положения, где оговорены все права и особенности, поэтому тут нет смысла рассуждать, справедливо или нет, что ей в нем отказали. <...> Сейчас действительно много всяких шоу, учитывая, что почти два года мы не видим больших, серьезных соревнований, то появляется спрос на такие спортивно-развлекательные программы», — сказала Родина.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Загитова оценила отказ в гранте на ледовое шоу.