В РФС назвали страны, которые выступают за возвращение России на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международные турниры, передает «РБ Спорт».

Также Митрофанов отметил, что порядка 30 стран выступают против возвращения России, например, Дания.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в РФС ожидают изменений по вопросу допуска российских команд.