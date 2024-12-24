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Малкин установил достижение, которое до него покорилось только Овечкину

Малкин стал вторым россиянином в истории НХЛ с 500+ очками в большинстве
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Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз» набрал два очка.

Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 7:3. На счету Малкина две результативные передачи, одну из которых он отдал, когда его команда играла в большинстве. Таким образом, он добрался до отметки в 500 (180+320) набранных очков в НХЛ при игре в большинстве.

Малкин стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось это сделать. До него эта отметка покорилась лишь нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, у которого на сегодняшний момент в активе 588 очков в большинстве.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее российского хоккеиста Никиту Кучерова удалили до конца матча НХЛ за удар соперника.

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Хоккей. НХЛ
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