«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на обложку L'Équipe

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» попал на обложку авторитетного французского издания L'Équipe.

«Хладнокровный страж», — указано в заголовке издания.

Сафонов вышел в стартовом составе команды. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» — действующий обладатель Кубка Франции. В финальном матче прошлого сезона команда с результатом 2:1 переиграла «Лион»

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

25-летний вратарь получает вызовы в сборную России. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали чемпионата страны.

Ранее в «ПСЖ» похвалили Сафонова.