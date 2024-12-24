На Украине раскрыли подробности допингового дела Мудрика

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат, в клубе, а не в сборной Украины, как об этом писалось. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «ТаТоТаке».

По информации источника, после поединков Лиги наций в октябре и ноябре никто из футболистов украинской сборной допинг-тесты не проходил. В сентябре пробы были взяты у Александра Тимчика и Максима Таловерова. В их анализах не нашли запрещенных веществ.

Мудрик между августовским и ноябрьским контролями никаких проб не сдавал. Таким образом, сдать пробу, которая дала положительный результат, он мог только в клубе.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2023/24 провел 31 матч, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После не самого удачного начала сезона-2024/25 он подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола. 19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком.

Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее тренер сборной Украины отреагировал на допинг-скандал Мудрика.