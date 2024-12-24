В РФС рассказали, оправдывает ли себя переход Сафонова в «ПСЖ»

Переход российского вратаря Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» на данный момент оправдывает, но пока тяжело рассуждать о том, сможет ли он вытеснить из стартового состава итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«На сегодняшний день переход Сафонова в «ПСЖ» оправдывает себя. Даже когда Доннарумма был здоров, Матвей все равно получал игровую практику. Как только итальянец получал травму, то Сафонов сразу становился номером один. <…> Сможет ли Сафонов стать постоянным первым номером в «ПСЖ»? Тут нам трудно что-то говорить. Чтобы об этом рассуждать, нужно знать, как люди тренируются», — констатировал Колосков.

Экс-глава РФС указал, что Сафонов стабильно выступает и играет, что он подтвердил в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса». Колосков выразил уверенность, что игрок будет прибавлять. Также эксперт напомнил, что Сафонова брали для того, чтобы он заменил Доннарумму, что говорит об оценке его способностей.

«ПСЖ» купил 25-летнего российского вратаря у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

В воскресенье, 22 декабря, Сафонов вышел в стартовом составе команды в матче против «Ланса». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

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