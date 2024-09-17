Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка запросила президентский грант на ледовое шоу

Алина Загитова запросила у президентского фонда грант в ₽74 млн на ледовое шоу

close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Заявка опубликована на сайте фонда.

В документе проекта подчеркивается, что шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».  «Алые паруса» должны привлечь внимание широкой публики к русской классической литературе и современному искусству.

Реализация проекта запланирована на 15 января — 31 июля 2025 года.

Накануне олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка запросила грант в размере 29,5 млн рублей на новое ледовое шоу «Вечера на хуторе».

10 сентября двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на ледовое шоу на музыку композитора Петра Чайковского.

Ранее Навка пошутила о причастности своего мужа Пескова к получению грантов на шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами