Олимпийская чемпионка запросила президентский грант на ледовое шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Заявка опубликована на сайте фонда.

В документе проекта подчеркивается, что шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания». «Алые паруса» должны привлечь внимание широкой публики к русской классической литературе и современному искусству.

Реализация проекта запланирована на 15 января — 31 июля 2025 года.

Накануне олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка запросила грант в размере 29,5 млн рублей на новое ледовое шоу «Вечера на хуторе».

10 сентября двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на ледовое шоу на музыку композитора Петра Чайковского.

Ранее Навка пошутила о причастности своего мужа Пескова к получению грантов на шоу.