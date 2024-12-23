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Российский футболист рассказал об обмане футболистов на большие деньги

Сапета: футболисты, которых обманывают на большие деньги, не готовы к ним
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Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета заявил, что футболисты, которых обманывают на большие деньги, не готовы к ним, и поэтому попадают в неприятные ситуации. Его слова приводит Sport24.

«Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — заявил Сапета.

Сапета выигрывал Первую лигу в составе «Динамо». Также он становился чемпионом Европы среди игроков до 17 лет.

Сейчас 34-летний полузащитник выступает за вторую команду «Пари НН», которая играет во Второй лиге. Он также известен по выступлениям за московское и петербургское «Динамо», «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород» и ульяновскую «Волгу». На его счету три матча в составе Второй сборной России.

В апреле 2024 года сообщалось о том, что экс-футболист «Спартака» отдал почти миллион рублей мошенникам.

Ранее сообщалось, что российский клуб устроит распродажу зимой.

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