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Футболист «Спартака» отдал почти миллион рублей мошенникам

Игрок «Спартака» Классен стал жертвой мошенников, которым отдал 900 тыс. рублей

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Alexander Stupnikov/Global Look Press

Футболист московского «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенников, которым отдал почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 9 апреля мошенники связались с футболистом через WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тыс. рублей. Игрок перевел требуемую сумму, а на следующий день у него затребовали еще 700 тыс. рублей. Однако из-за того, что на карте Классена стоял лимит на переводы, он сумел отправить только 500 тыс. рублей.

Спустя несколько дней Классен встретился со знакомым, от имени которого действовали мошенники, и спросил, когда тот вернет ему средства. На что его знакомый ответил, что ничего не брал у него в долг. После этого футболист обратился в полицию.

Классен имеет двойное гражданство — российское и немецкое. Профессиональную карьеру он начал в Германии, где выступал за «Мюнхен 1860», после чего перебрался в австрийский «Тироль». 30 декабря 2021 года Классен перешел в московский «Спартак». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее в «Спартаке» вновь высказались о деле Промеса.

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