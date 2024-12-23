СКА выменял обладателя Кубка Гагарина

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял хорвата Борну Рендулича в магнитогорский «Металлург» на россиянина Павла Акользина. Об этом сообщает пресс-служба команды из Магнитогорска.

«Павел! Спасибо за 3,5 сезона в «Металлурге» и неоценимый вклад в достижения команды! Желаем удачи в карьере! Но не в матчах против нас», — говорится в сообщении пресс-службы «Металлурга».

В текущем сезоне 34-летний Акользин провел 34 матча за магнитогорский коллектив, в которых набрал восемь (5+3) очков. В этом году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

32-летний Рендулич в этом сезоне провел 11 матчей в составе СКА, набрав четыре (1+3) очка.

Коллектив из Магнитогорска одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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