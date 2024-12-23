Слуцкий раскрыл, сколько планирует работать в Китае

Тренер Слуцкий о работе в Китае: контракт у меня еще действует год

Российский специалист Леонид Слуцкий, который тренирует «Шанхай Шэньхуа», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel раскрыл, сколько еще по времени планирует работать в Китае.

«Если бы у меня была жена и маленький ребенок, и если бы я их не перевозил, это сигнал того, что я здесь ненадолго. У того же Васи дети учатся в Испании, сложный был бы переезд. Поэтому в моем случае это, наверное, не говорит о том, что я здесь надолго или ненадолго. Но контракт у меня еще действует год», — заявил он.

В нынешнем сезоне подопечные Слуцкого стали вице-чемпионами Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий рассказал о своей жизни в Китае.