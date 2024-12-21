Российский футболист хочет, чтобы Промес вернулся в РПЛ

Мирзов о Промесе: хотелось бы, чтобы такой человек и футболист, вернулся в РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что хотел бы возвращения нидерландца Квинси Промеса, выступавшего за «Спартак», в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Не слежу за лигой, в которой играет Промес. Конечно, хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ. В такие ситуации, как у него, не лезу, но Квинси — топовый футболист», — заявил Мирзов.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На его счету 114 голов в 235 матчах за красно-белых.

Ранее воспитанник «Спартака» назвал своего кумира.