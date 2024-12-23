«Никого не хочу обидеть»: Плющенко раскритиковал мужа Трусовой

Плющенко заявил о проблемах с физической подготовкой у фигуриста Игнатова

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о своем ученике Макаре Игнатове, отметив, что его подготовка в сезоне шла волнообразно. Его слова приводит РИА Новости.

«Он пахал на износ. Никого не хочу обидеть, но заложенной на долгие годы «базы» у Макара не было. Он мог хорошо прокатать одну из двух программ, что говорило об отсутствии должной общефизической подготовки. Были проблемы с вращениями. Мы начали над этим работать, но держать планку на протяжении всего сезона не получалось», — заявил Плющенко.

На завершившемся чемпионате России — 2025 Игнатов стал шестым. В группу к Плющенко он перешел перед сезоном-2024/25.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy (2019). Он стал первым российским фигуристом, кто в произвольной программе исполнил четыре четверных прыжка.

Игнатов — муж российской фигуристки Александры Трусовой, которая также тренируется у Плющенко.

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