Хоккеист «Динамо» назвал клуб НХЛ, против которого хотел бы сыграть

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Артем Михеев в интервью Legalbet заявил, что если бы была возможность, то хотел бы пригласить из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампу-Бэй Лайтнинг».

По его словам, клуб из Флориды привлекает его своим атакующим стилем.

«Если бы в КХЛ можно было добавить один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они классно играют в атакующий хоккей», — заявил Михеев.

В феврале 2024 Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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