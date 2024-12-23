Экс-игрок «Трактора» объяснил ненависть людей к «Локомотиву»

Бывший игрок челябинского «Трактора» Артем Бородкин в интервью Legalbet заявил, что болельщикам не нравится следить за «Локомотивом» из-за приверженности клуба к защитному стилю игры.

По его словам, при этом ярославская команда остается самобытной и вызывающей интерес.

«У них много хейтеров из-за того, что они играют в оборонительный хоккей. Мне интересно смотреть за этой командой: им не важно, какой там счет, 1:0 или 2:1 — самое главное, что победа. Мне нравится такой стиль игры», — заявил Бородкин.

«Железнодорожники» возглавляют сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 60 очков после 37 игр.

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Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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