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Экс-игрок «Трактора» объяснил ненависть людей к «Локомотиву»

Хоккеист Бородкин заявил, что «Локомотив» не любят из-за оборонительного стиля
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ХК «Локомотив»

Бывший игрок челябинского «Трактора» Артем Бородкин в интервью Legalbet заявил, что болельщикам не нравится следить за «Локомотивом» из-за приверженности клуба к защитному стилю игры.

По его словам, при этом ярославская команда остается самобытной и вызывающей интерес.

«У них много хейтеров из-за того, что они играют в оборонительный хоккей. Мне интересно смотреть за этой командой: им не важно, какой там счет, 1:0 или 2:1 — самое главное, что победа. Мне нравится такой стиль игры», — заявил Бородкин.

«Железнодорожники» возглавляют сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 60 очков после 37 игр.

В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее экс-тренер сборной России нашел виновника неудач «Авангарда».

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