Дикиджи о чемпионате России в Омске: «Думал, что все потеряно»

Фигурист Дикиджи признался, что не рассчитывал выиграть чемпионат России в Омске

Фигурист Владислав Дикиджи признался, что «сильно сам себя опустил» после короткой программы на чемпионате России в Омске. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, он испытал сильный стресс.

«Думал лишь о том, что все потеряно. Хотя на самом деле набрал-то вполне приличную сумму — 96,28. При чистом прокате обычно набираю всего на шесть-семь баллов больше. Иначе говоря, в отставании от лидера вообще ничего критичного не было», — сказал Дикиджи.

Спортсмен уточнил, что ему пришлось потратить некоторое время, чтобы это осознать и успокоиться. Он также добавил, что не думал, что сможет одержать победу в этих соревнованиях.

21 декабря Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России, который проходит в Омске. Дикиджи по сумме двух прокатов набрал 297,10 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02 балла), замкнул тройку сильнейших Евгений Семененко (281,65). Лидировавший по итогам короткой программы Марк Кондратюк стал лишь пятым (274,07), а супруг фигуристки Александры Трусовой Макар Игнатов занял шестое место (273,57).

Ранее Дикиджи рассказал о «сумасшедшем стрессе» после первых соревнований в сезоне.