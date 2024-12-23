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Фигурист Дикиджи рассказал о «сумасшедшем стрессе» после первых соревнований в сезоне

Фигурист Дикиджи признался, что сорвался на родителей из-за стресса
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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Владислав Дикиджи признался, что после первых соревнований в сезоне он сорвался на родителей из-за «сумасшедшего стресса». Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, он также сильно похудел на фоне большого объема работы.

«Не выдержал напряжения на «Мемориале Панина-Коломенкина». Это был мой первый старт в сезоне после болезни. В короткой программе я точно так же, как в Омске, коснулся рукой льда на приземлении с лутца, получился прямо идентичный прокат — с той лишь разницей, что тройной аксель я на тех соревнованиях докрутил», — сказал спортсмен.

Дикиджи добавил, что после этого он помирился с родителями. Однако спортсмен добавил, что ему было не очень приятно столкнуться с таким на первом же старте.

21 декабря Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России, который проходит в Омске. Дикиджи по сумме двух прокатов набрал 297,10 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02 балла), замкнул тройку сильнейших Евгений Семененко (281,65). Лидировавший по итогам короткой программы Марк Кондратюк стал лишь пятым (274,07), а супруг фигуристки Александры Трусовой Макар Игнатов занял шестое место (273,57).

Ранее сообщалось, что Дикиджи выиграл этап Гран-при России.

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