«Настоящий специалист»: в «ПСЖ» похвалили Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы в серии пенальти над «Лансом» в матче 1/32 финала Кубка Франции похвалил российского голкипера Матвея Сафонова. Его слова приводит издание L'Équipe.

«Матвей Сафонов – настоящий специалист в таких ситуациях, и он снова это доказал. Мы очень довольны этим результатом, тем более что одержали победу в сложной борьбе. У нас большие надежды на 2025 год», — заявил Энрике.

Сафонов вышел в стартовом составе команды. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

25-летний вратарь получает вызовы в сборную России. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали чемпионата страны.

Ранее Сафонов проиграл еще один суд бывшей жене.