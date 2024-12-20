«У него раздвоение личности»: Сафонов проиграл еще один суд бывшей жене

Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова к его бывшей супруге Анастасии Казачек о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Очередное поражение в суде

Основной вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, выступающий с нынешнего сезона за французский «Пари Сен-Жермен», проиграл очередной судебный процесс своей бывшей супруге Анастасии Казачек. Никулинский районный суд столицы отклонил иск футболиста о нарушении прав на общение с ребенком.

«В Никулинском районном суде города Москвы 20 декабря 2024 года Сафонову М.Е. было отказано в иске о нечинении препятствий в общении с ребенком, поскольку мать ребенка не нарушала право Сафонова М.Е. на общение с ребенком, — написала в своих соцсетях бывшая супруга игрока. — Суд установил порядок общения Сафонова М.Е. с ребенком строго в присутствии матери ребенка».

Некоторое время назад был отклонен другой иск со стороны Сафонова, в котором он оспаривал назначение алиментов на содержание дочери в размере 25% от доходов. Сторона игрока настаивала, что между бывшими супругами была договоренность о сумме, которую вратарь «ПСЖ» будет переводить на содержание ребенка, однако после того, как игрок подписал контракт с французским клубом, женщину перестал устраивать такой порядок. Суд встал на сторону Казачек, так как описанные истцом договоренности не были зафиксированы документально.

В последнее время Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены, а проигранный 20 декабря процесс стал для него уже седьмым в их споре. Не выиграл он ни одного.

«У Сафонова психологическое расстройство»

Интересно, что во время последнего на данный момент заседания сторона Казачек ходатайствовала об отправке вратаря сборной России на судебно-психологическую экспертизу. По версии бывшей супруги игрока, он страдает синдромом внезапного богатства и сутяжничества. У футболиста якобы слишком мал резерв устойчивости психики, сообщает Baza.

При этом в качестве оснований для такой экспертизы Анастасия привела последний матч «ПСЖ» в чемпионате Франции против занимающего второе место «Монако» другого игрока сборной России Александра Головина.

В первом тайме основной вратарь парижан, итальянец Джанлуиджи Доннарумма получил травму лица, и Сафонов вынужден был вступить в игру со скамейки запасных. Экс-супруга зацепилась за сказанные игроком после матча слова, что выход на поле стал для него стрессом.

«Подобное поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями. Там, где двухметровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену», — написала женщина.

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Также она считает, что у Сафонова развились синдромы, влияющие на его психологическое состояние, в частности, синдром случайного богатства и сутяжничества (кверулянства) и даже синдром раздвоения личности.

Именно этим она объясняет иски в свой адрес, которыми футболист якобы пытается получить психологическое удовлетворение.

Тем не менее Никулинский районный суд отказал Казачек в данном ходатайстве.

«Счастлив, что получается играть»

Появившись на поле при счете 0:0 в матче против главного конкурента в Лиге 1, Сафонов пропустил два мяча — с пенальти и с игры. Однако это не повлияло на итог, и «ПСЖ» одержал победу (4:2), оторвавшись от ближайшего преследователя уже на 10 очков.

«Наверное, если у меня вообще есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в «ПСЖ». Я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс. Но по качеству игры — в любом случае, всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я был лучше, может, я сыграл бы еще больше», — рассказал вратарь после матча в прямом эфире Okko Sport.

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Сафонов принял участие в пяти матчах Лиги 1 этого сезона, пропустив в них четыре мяча, а также дважды отыграл на групповой стадии Лиги чемпионов против испанской «Жироны» (1:0) и немецкой «Баварии» (0:1).