Хоккеист Ковальчук рассказал, что Овечкин скоро вернется на лед

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин скоро вернется на лед после травмы, передает RT.

«К сожалению, случилась эта нелепая травма. Но она его сделает только сильнее, я уверен. Я постоянно с ним общаюсь. Думаю, скоро Овечкин вернётся и продолжит забивать», — сказал Ковальчук.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее Овечкин пришел на тренировку «Вашингтона» вместе с детьми.