Французский фигурист: рад, что россияне возвращаются на соревнования

Французский фигурист Бриан Жубер заявил, что рад возвращению россиян на международные соревнования, передает «Спорт-Экспресс».

«Я рад, что россияне возвращаются на соревнования под эгидой ISU. Они должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, чтобы получить больше квот, как и любая другая страна», — сказал Жубер.

Россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее российский фигурист назвал не полностью честным решение допустить россиян на Олимпиаду.