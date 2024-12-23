Сафонов отбил два пенальти и вывел «ПСЖ» в следующий раунд Кубка Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ», в составе которого с первых минут вышел российский голкипер Матвей Сафонов, обыграл еще одного представителя Лиги 1 «Ланс».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

За «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет.

В серии послематчевых пенальти Сафонов отбил два удара из пяти, а «ПСЖ» победил со счетом 4:3. Решающий пенальти в составе клуба из столицы Франции забил Брэдли Баркола. Сафонов отбил удары Мбала Н'Зола и Анди Диуфа

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

25-летний вратарь получает вызовы в сборную России. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали чемпионата страны.

«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции.

Ранее Сафонов подал пять исков к бывшей супруге.