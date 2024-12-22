Экс-футболист ЦСКА: уровень мастерства в России падает

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил о падении уровня в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Я думаю, уровень мастерства у нас падает. Тут вопрос даже не легионеров, а конкуренции в чемпионате. Когда игроки варятся в собственном соку, это не есть хорошо», — сказал Алдонин.

На зимнюю паузу в РПЛ «Краснодар» ушел лидером турнирной таблицы, набрав 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку «Спартак». Подопечные Деяна Станковича имеют в своем активе 37 очков.

Розыгрыш РПЛ возобновится в конце февраля. Ближайшим соперником «Краснодара» станут «Крылья Советов» — эта игра пройдет на Кубани. «Спартак» же примет «Оренбург». «Зениту» предстоит домашняя встреча с ЦСКА.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал самые яркие команды РПЛ.