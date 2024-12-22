Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист ЦСКА: уровень мастерства в России падает

Экс-футболист ЦСКА заявил о падении уровня мастерства в России
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил о падении уровня в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Я думаю, уровень мастерства у нас падает. Тут вопрос даже не легионеров, а конкуренции в чемпионате. Когда игроки варятся в собственном соку, это не есть хорошо», — сказал Алдонин.

На зимнюю паузу в РПЛ «Краснодар» ушел лидером турнирной таблицы, набрав 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку «Спартак». Подопечные Деяна Станковича имеют в своем активе 37 очков.

Розыгрыш РПЛ возобновится в конце февраля. Ближайшим соперником «Краснодара» станут «Крылья Советов» — эта игра пройдет на Кубани. «Спартак» же примет «Оренбург». «Зениту» предстоит домашняя встреча с ЦСКА.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал самые яркие команды РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами