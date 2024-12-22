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«Ливерпуль» укрепил лидерство в АПЛ в матче с девятью забитыми мячами

«Ливерпуль» со счетом 6:3 обыграл «Тоттенхэм» и укрепил лидерство в АПЛ
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Reuters

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) »Ливерпуль» на выезде обыграл лондонский «Тоттенхэм».

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Луис Диас на 23-й минуте матча вывел «Ливерпуль» вперед. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер удвоил преимущество гостей. Джеймс Мэддисон
в конце первого тайма отыграл один мяч, но еще до перерыва Доминик Собослаи восстановил преимущество «Ливерпуля» в два мяча.

Во втором тайме Мохамед Салах двумя точными ударами сделал счет 5:1. Деян Кулушевски и Доминик Соланке сократили отставание до двух мячей, но Луис Диас в конце матча установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает лондонский «Челси», имея в активе 35 баллов. Третью строчку занимает лондонский «Арсенал», набрав 33 очка.

«Тоттенхэм» с 23 очками занимает 11 место. В зоне вылета находятся «Вулверхэмптон» и «Ипсвич», набравшие по 12 очков, а также »Саутгемптон», который сумел набрать лишь шесть баллов.

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