Журова о допуске российских фигуристов к отбору на ОИ: Украина не остановится

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что представители Украины могут попытаться помешать российским спортсменам принять участие в отборе на Олимпиаду, несмотря на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам принять участие в отборе на Игры в нейтральном статусе передает «ВсеПроСпорт».

«Они могут начать закидывать письмами правительства стран, где будут проходить отборочные соревнования. Просить, чтобы российским спортсменам не давали визы», — сказала Журова.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны чемпионы России в парном катании.