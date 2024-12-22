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Глава «Норникеля» Потанин: российские спортсмены вернутся на международную арену

Потанин заявил, что российские спортсмены вернутся на международную арену
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«Интеррос»

Президент компании «Норникель», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что верит в возвращение российских спортсменов на международную арену в 2025 году, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, это время точно придет. И для того, чтобы наш флаг поднимали и наш гимн звучал, нужно будет одно — наши победы. И все ограничения отпадут», — сказал Потанин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

На прошедшем в декабре чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступили 27 спортсменов из России, получившие нейтральный статус. Российская команда заняла второе место в медальном зачете, уступив только США.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал задать Белому дому вопрос о возвращении России на международную арену.

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