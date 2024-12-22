Агент вратаря ЦСКА одной фразой ответил на вопрос об интересе «Спартака» к своему клиенту

Агент вратаря ЦСКА Помазуна не стал комментировать переход клиента в «Спартак»

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов заявил, что не будет комментировать новость о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Я лично ни с кем не общался. Он сейчас отдыхает в отпуске. Эта буря в стакане. Даже не хочу комментировать», — сказал Сафонов.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

10 ноября главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что он лично отстранил голкипера Илью Помазуна от тренировок с основной командой после того, как футболист заявил о своей готовности перейти в столичный «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что Помазун может уехать в Европу.