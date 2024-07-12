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Вратарь ЦСКА может уехать в Европу

Голкипер ЦСКА Помазун интересен европейским клубам

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РИА Новости

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что голкипер ЦСКА Илья Помазун интересен клубам из Европы, передает Sport24.

«Могу подтвердить интерес к Помазуну из Франции, Швейцарии и Бельгии. Пока здесь обсуждать нечего. Трансферы любят тишину. Есть вероятность того, что Илья уедет», — сказал Сафонов.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее агент Помазуна назвал ЦСКА «золотой клеткой».

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