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«Может, мне детородный орган отрезать?» российский конькобежец о критериях допуска ISU

Конькобежец Кулижников о критериях допуска ISU: а детородный орган отрезать?
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ISU

Конькобежец Павел Кулижников резко отреагировал на критерии допуска Международного союза конькобежцев (ISU), передает «Спорт-Экспресс».

«Готов ли я к тому, что комбинезоны будут голубого цвета? Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле», — сказал Кулижников.

Россияне и белорусы смогут принять участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отстранение россиян и белорусов началось в 2022 году. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее олимпийская чемпионка Меган Дюамель согласилась с допуском российских фигуристов.

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