«В какой-то степени справедливо»: чемпионка ОИ из Канады о допуске России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель назвала отчасти справедливым решение допустить российских фигуристов до квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Дюамель.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске 20 декабря.

Россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее французский фигурист заявил, что рад возвращению россиян на соревнования.