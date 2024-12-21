Дзюба сыграл за «Спартак»

Футболист Артем Дзюба сыграл за московский «Спартак» на турнире выпускников академии клуба в Москве, передает «Первый спорт»

Дзюба сыграл за команду «Спартак-88».

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 года. С красно-белыми он стал трехкратным серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2015 году форвард перешел из «Спартака» в петербургский «Зенит».

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В матче 18-го тура чемпионата России «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

Ранее в «Акроне» раскрыли зарплату Дзюбы.