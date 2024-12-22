«Не хотел»: названа ошибка Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе, россиянин Денис Лебедев заявил, что ему было бы интересно посмотреть на третий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Sport24.

«Здесь может решить все только тяжелый удар. Александр Усик этим особо не отличается, а Фьюри может ударить. Но видите, он не попал. Да и не хотел: он пытался боксировать с Усиком. Это самая главная ошибка», — заявил он.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Усик — чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира 2011 года в той же весовой категории, чемпион Европы 2008 года в категории до 81 кг. Фьюри — победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008) в любителях. Среди профессионалов он — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.