Жена Карпина рассказала, как они планируют отмечать Новый год

Жена Карпина рассказала, что они с семьей отметят Новый год в Турции

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как они планируют отмечать Новый год.

«В Турции, Белеке. Большой компанией. 29-го летим отсюда, а пока что только семья — бесценное время, которое у нас бывает всего дважды в год ненадолго», — рассказала она.

В июне 2017 года Карпины сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го в семье появилась еще одна девочка, Александра.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее была названа дата, когда с российского футбола снимут санкции.