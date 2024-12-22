«Нас все время унижают»: экс-игрок сборной СССР о возвращении России

Экс-игрок Пономарев о возвращении России: нас без конца унижают и унижают

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев признался, что не верит в слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, согласно которым сборную России и российские клубы могут вернуть на международную арену в 2025 году. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«А с какого перепуга? Разве есть подвижки? Я их, увы, не вижу… Ну, на чем основано заявление Дюкова? Я прочитал его слова и не понял. Разве все санкции с нас сняли? <...> Нас без конца унижают и унижают… Без конца! Вы же читаете новости… Видите, что творится», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

21 декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международные турниры. Также он отметил, что порядка 30 стран выступают против возвращения России, например, Дания.

Ранее была названа дата, когда с российского футбола снимут санкции.