Стало известно, кому Усик посвятил победу над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик посвятил своей матери победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше. Его слова передает РБК.

«Хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает и нервничает», — сказал Усик.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.