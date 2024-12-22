Украинец Усик победил Фьюри в бою-реванше

Украинский боксер Александр Усик подтвердил статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, победив британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом бою. Поединок-реванш состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на 22 декабря.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решение судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее легенда британского бокса заявил, что является поклонником Усика.