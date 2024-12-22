Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец Усик победил Фьюри в бою-реванше

Украинский боксер Усик победил Фьюри единогласным решением судей
close
Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер Александр Усик подтвердил статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, победив британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом бою. Поединок-реванш состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на 22 декабря.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решение судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее легенда британского бокса заявил, что является поклонником Усика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами