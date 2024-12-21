Легенда британского бокса: я большой поклонник Усика

Легенда британского бокса Карл Фроч заявил, что является большим поклонником украинца Александра Усика, но желает победы Тайсону Фьюри, передает Daily Mail.

«Я очень хочу, чтобы Тайсон Фьюри справился, хотя я и большой поклонник Усика. Но мне просто трудно ставить против Александра Усика. Я думаю, он очень хорош», — сказал Фроч.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее Фьюри заявил, что его сын попросил разбить лицо Усику.