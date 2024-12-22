«Атлетико» на последних секундах вырвал победу у «Барселоны» в последнем матче 2024 года

«Атлетико» вырвал победу у «Барселоны» и вышел в лидеры чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» обыграл «Барселону» в матче 18-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте матча отличился полузащитник «Барселоны» Педри, а на 60-й минуте равновесие восстановил хавбек «Атлетико» Родриго Де Пауль. На последних секундах матча, на 90+6-й минуте, победу «матрасникам» принес норвежец Александр Серлот.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе, «Атлетико» вышел в лидеры чемпионата Испании. У коллектива Диего Симеоне 41 балл после 18 встреч. «Барселона» идет второй — 38 очков после 19 игр. Однако, в опасной близости находится «Реал», у которого на один балл меньше, чем у каталонцев, и две игры в запасе.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет в гостях с «Хетафе». Эта встреча состоится 18 января. «Атлетико» начнет 2025 год на неделю раньше: 12 января коллектив сразится дома с «Осасуной».

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